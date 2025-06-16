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Чим замінити авокадо до 60 гривень: є сім альтернатив

Автор
Марина Бондаренко
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Чим можна замінити авокадо
Чим можна замінити авокадо. Фото Колаж "Телеграфу"

Цими продуктами можна замінити авокадо, як джерело корисних речовин, намазку чи заправку для салату

Авокадо — популярний продукт завдяки своїм корисним жирами та м’якій текстурі, але його не всі зможуть купити або взагалі знайти. Є декілька продуктів, якими можна замінити цей фрукт і вони мають ті ж самі властивості, що і він.

"Телеграф" проаналізував ціни на авокадо в різних магазинах і обрав найдешевші варіанти. Пояснимо, що одне авокадо важить в середньому від 150 до 400 грамів.

Якщо авокадо важить, наприклад 275 грамів, то для 1 кілограму нам потрібно взяти точно 3 штуки. Коли будемо покупати авокадо в "Auchan", то витратимо 133,8 гривні за 3 штуки, якщо у "Фора", то 79,90 гривень, якщо в "Сільпо", то 119,97 гривні, а в "АТБ" — 174,95 гривні.

Тож, відповідно до таблиці, найвигідніше буде купувати авокадо в "Фора".

Чим можна замінити авокадо, якщо потрібні поживні речовини, намазка чи заправка для салату

  • Яйця, особливо варені, будуть як джерело корисного жиру та білка. Можна використовувати в салатах або як намазку разом з гірчицею чи грецьким йогуртом. Найдешевші яйця, наприклад в "АТБ", коштують 61,50 гривень.
  • Горіхи та насіння, наприклад кунжут або гарбузове насіння. Вони забезпечать організм омега-3, омега-6. В "АТБ" 125 грамів кунжуту можна купити за 39,90 гривень, а 75 грамів гарбузового насіння — за 25,30 гривень.
  • Хумус або олія. Вони відіграватимуть роль жирності й кремової текстури, як для бутербродів, так і для салату. Купуючи 0,5 літрів соняшникової олії в "АТБ", можна витратити щонайменше 43,69 гривні або 220 грамів хумусу з грибами, то 47,90 гривень.
  • Авокадо ще можна замінити огірком, як просто овоч для ранкових тостів, або салатів, який може бути в комбінації з оливковою або соняшниковою олією і лимонним соком. В "АТБ" він коштує 49,89 гривні за кіло.
  • Якщо потрібні білок та клітковина, то можна купити квасолю. За 420-грамову банку квасолі в "АТБ" потрібно віддати 50,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можна випити вдома з напоїв, якщо не хочеться йти в магазин у спеку.

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#Ціни #Авокадо