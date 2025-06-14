Дешево, швидко, смачно: замінюємо "Кока-колу" домашніми напоями

Їх можна швидко та легко приготувати у себе на кухні, не купуючи продукти заздалегідь

Газовані холодні напої в спеку можна замінити іншими "домашніми" коктейлями. Щоб їх приготувати не потрібно мати багато продуктів і більшість з них точно буде в холодильнику.

"Телеграф" підготував список різних напоїв, які легко та швидко приготувати, замінивши содові. Ці рецепти особливо актуальні, якщо не хочеться в спеку виходити з хати.

Що можна пити в спеку замість газованих напоїв

Вода з-під крана і лимон

Якщо є фільтрована вода, додайте до неї кілька крапель лимонного соку або скибочку лимона, лайма, огірка.

Лід, вода і м'ята, трави чи ягоди

Залийте холодну воду у склянку з льодом, додайте, що є під рукою — гілочку м’яти, скибку яблука, заморожену ягоду, листя меліси чи навіть огірок. Тут вже повноцінний коктейль.

Чай з холодильника

Залишки зеленого або чорного чаю, якщо охолодити й додати трохи лимону чи меду, перетворяться на домашній холодний напій.

Розведене варення або сік з ягід чи фруктів

Розведіть у воді ложку домашнього варення або соку. Це легкий напій, що нагадує смаком щось між компотом і соком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими продуктами можна замінити червону рибу.