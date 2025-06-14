Дешево, швидко, смачно: замінюємо "Кока-колу" домашніми напоями
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Їх можна швидко та легко приготувати у себе на кухні, не купуючи продукти заздалегідь
Газовані холодні напої в спеку можна замінити іншими "домашніми" коктейлями. Щоб їх приготувати не потрібно мати багато продуктів і більшість з них точно буде в холодильнику.
"Телеграф" підготував список різних напоїв, які легко та швидко приготувати, замінивши содові. Ці рецепти особливо актуальні, якщо не хочеться в спеку виходити з хати.
Що можна пити в спеку замість газованих напоїв
Вода з-під крана і лимон
Якщо є фільтрована вода, додайте до неї кілька крапель лимонного соку або скибочку лимона, лайма, огірка.
Лід, вода і м'ята, трави чи ягоди
Залийте холодну воду у склянку з льодом, додайте, що є під рукою — гілочку м’яти, скибку яблука, заморожену ягоду, листя меліси чи навіть огірок. Тут вже повноцінний коктейль.
Чай з холодильника
Залишки зеленого або чорного чаю, якщо охолодити й додати трохи лимону чи меду, перетворяться на домашній холодний напій.
Розведене варення або сік з ягід чи фруктів
Розведіть у воді ложку домашнього варення або соку. Це легкий напій, що нагадує смаком щось між компотом і соком.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими продуктами можна замінити червону рибу.