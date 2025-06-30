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І для салатів, і для смаження. Чим більш корисним можна замінити соняшникову олію

Автор
Марина Бондаренко
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Чим замінити соняшникову олію
Чим замінити соняшникову олію. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі зі замінників можна знайти в "АТБ"

Все дедалі більшість замислюється над тим, чим можна замінити різні продукти й серед них, ймовірно, буде соняшникова олія. Є декілька альтернатив, які можна купити замість олії.

"Телеграф" проаналізував, якими продуктами можна замінити соняшникову олію. Однак ці товари більш дешевими точно не будуть.

Середня ціна на 850-мілілітрову соняшникову олію "Олейна" та "Щедрий дар" у червні складає 82,00 та 78,33 гривні відповідно, згідно з даними у Мінфін.

Ціни на соняшникову олію від Олейна та Щедрий дар у червні 2025
Поточні середні ціни на соняшникову олію

Які є більш корисні альтернативи

Оливкова олія

Справжній лідер серед корисних жирів. В "АТБ" найдешевшу пляшку в 250 мілілітрів можна взяти за 155,70 гривень.

Кунжутна олія

Має яскравий смак і є джерелом вітаміну Е та антиоксидантів. Добре підходить для приготування страв азійської кухні та заправок для салатів. В "АТБ" її можна взяти за 166,30 гривень.

Кокосова олія

Хороша альтернатива іншим оліям, на якій можна смажити. Не містить трансжирів, холестерину та консервантів з домішками. В "Сільпо" найдешевша пляшка коштує 134,0 гривень. В ній 250 мілілітрів.

Гірчична олія

Містить омега-3 та омега-6 жирні кислоти, здатна покращувати травлення. Ідеальна для приготування холодних страв. В "Сільпо" її можна взяти за найнижчою ціною в 184,0 гривень. В пляшці буде 240 мілілітрів.

Волоська олія

Добре підходить для салатів та холодних соусів. В "Сільпо" найдешевшу олію продають за 159 гривень — в пляшці 200 мілілітрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим більш корисним можна замінити майонез.

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#Ціни #Ціни на продукти #Соняшникова олія