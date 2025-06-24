Не витрачайте на масло по 120 гривень. Йому є заміна у три рази дешевше

Альтернативні продукти можуть бути як дорожчим, так і більше дешевшими

Ціни на молочні продукти в Україні високі, й не кожному твердий сир, молоко чи масло по кишені. Але щоб не втрачати поживні речовини, можна купувати альтернативні продукти.

У червні 2025 року середня ціна пачки масла у 200 грамів складає від 111,45 до 117,25 гривні. У травні вартість стартувала від 104,81-117,11 гривні, як йдеться у Міністерстві фінансів України.

Як за місяць змінилась середня ціна на популярні марки масла

Корисні замінники масла

Оливкова олія. Ідеальна для салатів та страв без термічної обробки. Багата на омега-3 та антиоксиданти. Найдешевшу пляшку у 250 мл в "АТБ" можна взяти за 157,80 гривень

Ідеальна для салатів та страв без термічної обробки. Багата на омега-3 та антиоксиданти. Найдешевшу пляшку у 250 мл в "АТБ" можна взяти за 157,80 гривень Авокадо. З нього можна зробити пюре та намазати на тост — суперфуд у чистому вигляді. Корисні жири, клітковина та вітаміни. Найбільш вигідна ціна на нього в "АТБ" складає 169,95 гривні за кіло. Але ж нам потрібно одне.

З нього можна зробити пюре та намазати на тост — суперфуд у чистому вигляді. Корисні жири, клітковина та вітаміни. Найбільш вигідна ціна на нього в "АТБ" складає 169,95 гривні за кіло. Але ж нам потрібно одне. Хумус або горіхові пасти — джерело білка і жирів. Найдешевший 220-грамовий хумус в "АТБ" можна купити за 47,90 гривень, а 350-грамову горіхову пасту — 120,30 гривень.

джерело білка і жирів. Найдешевший 220-грамовий хумус в "АТБ" можна купити за 47,90 гривень, а 350-грамову горіхову пасту — 120,30 гривень. Крем-сир або грецький йогурт. Для бутербродів чи випічки — легші й менш жирні варіанти. Перший продукт (125 грамів) за найнижчою ціною в "АТБ" можна купити за 90,80 гривень, а другий (230 грамів) — 41,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка є корисна та більш дешева альтернатива горіхам.