И для салатов, и для жарки. Чем более полезным можно заменить подсолнечное масло

Некоторые из заменителей можно найти в "АТБ"

Все дальше большинство задумывается над тем, чем можно заменить различные продукты и среди них, вероятно, будет подсолнечное масло. Есть несколько альтернатив, которые можно купить вместо масла.

"Телеграф" проанализировал, какими продуктами можно заменить подсолнечное масло. Однако эти товары более дешевыми точно не будут.

Средняя цена на 850-милилитровое подсолнечное масло "Олейна" и "Щедрый дар" в июне составляет 82,00 и 78,33 гривны соответственно, согласно данным Минфина.

Текущие средние цены на подсолнечное масло

Какие есть более полезные альтернативы

Оливковое масло

Настоящий лидер среди полезных жиров. В "АТБ" самую дешевую бутылку в 250 миллилитров можно взять за 155,70 гривны.

Кунжутное масло

Обладает ярким вкусом и является источником витамина Е и антиоксидантов. Хорошо подходит для приготовления блюд азиатской кухни и заправок для салатов. В "АТБ" ее можно взять за 166,30 гривны.

Кокосовое масло

Хорошая альтернатива другим маслам, на которых можно жарить. Не содержит трансжиров, холестерина и консервантов с примесями. В "Сільпо" самая дешевая бутылка стоит 134,0 гривны. В ней 250 миллилитров.

Горчичное масло

Содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, способные улучшать пищеварение. Идеальна для приготовления холодных блюд. В "Сільпо" ее можно взять по самой низкой цене в 184,0 гривны. В бутылке будет 240 миллилитров.

Грецкое масло

Хорошо подходит для салатов и прохладных соусов. В "Сільпо" самое дешевое масло продают за 159 гривен — в бутылке 200 миллилитров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем более полезным можно заменить майонез.