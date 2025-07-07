Звинуватили у відмиванні коштів та тероризмі. Популярний банк заблокував рахунок дружині загиблого військового

В установі пояснили, чому вирішили розірвати договір в односторонньому порядку

Під час надходження на банківську карту великої суми коштів, за відсутності підтвердження джерела доходів, банк може заблокувати рахунок. Однак "Райффайзенбанк" не просто заблокував, а ще й односторонньо розірвав контракт з клієнтом.

Про це повідомляє користувачка на порталі Мінфіну. За її словами, вона отримала чималу суму грошей від знайомої, яка продала пай своїх дідусі і бабусі. Отримані кошти перевели на рахунок жінки.

"Три дні все було нормально, щось купилось, віддались борги, і от 13.06 ввечері мені блокують карту без повідомлень, дізналася я про це в супермаркеті, телефоную на гарячу лінію і виявляється що я посібник терористів, незаконне збагачення і відмивання коштів (?!) і це все в п'ятницю ввечері, залишають мене, мою матір пенсіонерку, мого сина інваліда з дитинства, без грошей і з абсолютно надуманими брехливими звинуваченнями! Навіть нацкешбек заблокували!" — йдеться у повідомленні.

Згодом жінка звернулась до банку, де їй повідомили, що розривають контракт. Для цього користувачка має заповнити документи, а прохання надати документи, які підтвердять джерело доходів, фактично проігнорували.

"Мені сказали, ні, нічого не треба, ми в односторонньому порядку самі так вирішили, як то кажуть, самі звинуватили, самі вирок винесли, самі виконали (?!) Добре, нє так нє, після написання мною заяви, мені сказали, що на закриття рахунку потрібно 10 робочих днів, і ще 3 дні на переказ на ті реквізити, що я надала, пройшло вже 15 робочих днів, а грошей нема, скільки ще чекати і чи це взагалі нормально?" — пише жінка.

"Райффайзенбанк" заблокував рахунок

"Райффайзенбанк" вже відповів на цей запит, зазначивши, що нібито діяв за чинним законодавством і прикро, що така ситуація сталась. Водночас в установі не повідомили, коли кошти повернуться на рахунок та чому відмовились від документів, які підтверджують законність доходу.

Відповідь банку

Раніше "Телеграф" розповідав, що клієнтка "Монобанку" втратила кошти через контакт у телефоні.