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Немає оливок вдома? Альтернативи для салатів, піци, закусок чи коктейлів

Автор
Марина Бондаренко
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Чим замінити оливки
Чим замінити оливки. Фото Колаж "Телеграфу"

Вони подобаються не всім

Оливки — популярний інгредієнт у деяких стравах, але не всім вони до смаку, та й не завжди є під рукою. Є багато смачних і доступних альтернатив, які вдало замінять їх.

"Телеграф" зібрав список альтернативних продуктів, які замінять оливки у салатах, піці, пастах, закусках та коктейлях.

Що купити замість оливок в

  • салати:
  1. Каперси — дрібні, солонуваті, дуже схожі на оливки. Найдешевша пляшка в 100 грамів в Сільпо продається за 56,99 гривні;
  2. Мариновані корнішони — додають хрумкість і приємну кислинку. Щонайменше ви віддасте 84,99 гривні за 480 грамів;
  3. В’ялені помідори — ароматні, ідеально пасують до сирів. 100 грамів ви купите за найнижчою ціною в 83,90 гривень;
  4. Мариновані гриби. Найнижча їх ціна в магазині складає 19,90 гривень за 100 грамів.
  • піцу:
  1. Каперси або в’ялені помідори — чудово доповнять сирну або м’ясну піцу. Знову ж таки їх можна купити за щонайменше в 56,99 гривні та 83,90 гривень (100 грамів) відповідно;
  2. Солоні огірки — надають "солоного" смаку. За 100 грамів огірків потрібно буде віддати 12,90 гривень;
Чим замінити оливки
Оливки
  • пасту та закуски:
  1. Анчоуси — солоні, насичені, розчиняються в соусах. Їх можна взяти за 46,90 гривень (100 грамів);
  2. Фелата — солоний сир. За 160 грамів ви найменше віддасте 58,30 гривень;
  3. Нут. Його можна взяти за 39,99 гривні 300 грамів.
  • у коктейлі:
  1. Кислі ягоди. Можна взяти вишню, ожину чи смородину. Вони продаються за найнижчим цінником в 95,7 гривні, 109,00 гривень та 90,99 гривні (300 грамів) відповідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим можна замінити ковбасу.

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