У вас дома точно завалялся этот продукт. Чем более дешевым можно заменить шампиньоны

Шампиньоны кладут как в супы, так и в пиццу

Шампиньоны давно стали привычным ингредиентом во многих блюдах — от супов и пасты до пиццы и салатов. Но что делать, если дома их нет или хочется разнообразить вкус знакомых блюд.

Их можно заменить не менее аппетитными грибами или овощами, которые не уступают текстуре и аромату. Список подготовил "Телеграф".

Что купить вместо шампиньонов

Вместо шампиньонов прекрасно подойдут вешенки, лисички или даже маринованные опята. Важно лишь учитывать, что некоторые из них нуждаются в более тщательной обработке. Самые дешевые вешенки вы возьмете в Сыльпо за 61,49 гривны (200 граммов), лисички за 45,40 гривен (100 граммов) и маринованные опята — за 49,90 гривен (100 граммов).

Интересный вариант – использование сушеных грибов, в частности белых. Они обладают концентрированным ароматом и легко превращают привычный соус или суп в ресторанное блюдо. Достаточно залить их горячей водой на 15–20 минут, а затем добавить в блюдо вместе с ароматным настоем. Самая низкая цена на пачку сушеных белых грибов составляет 99 гривен (15 граммов).

Если же грибов нет совсем, на помощь придут овощи. Например, баклажаны или кабачки имеют схожую мясистую" текстуру. В сочетании с чесноком, луком и соевым соусом они создают почти грибной вкус. За 100 граммов самого дешевого баклажана нужно отдать 11,16 гривны, а кабачка – 3 гривны.

Напомним, что самая низкая цена на шампиньоне составляет 13,11 гривны за 100 граммов или 131,1 гривны за кило.

Цены на шампиньоны

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что можно купить вместо шашлыка для мангала.