Три місяці економії і пилосос ваш. Про що варто забути

Цю звичку можна ненадовго відсунути на задній план

Щоб купити пилосос, який не було передбачено у вашому бюджеті або ви не можете віддати одразу повну суму, потрібно відкладати кошти або на чомусь економити, наприклад на солодощах.

Наразі на Rozetka є гарна акція на пилосос від KARCHER. Його звичайна ціна 8599 гривень, але нині цінник опустився до майже 5 тисяч гривень.

Скільки коштує пилосос

Цю суму можна назбирати за три місяці, якщо щодня відкладати 50 гривень, які зазвичай витрачаються на солодощі — плитку шоколаду, газовану воду, круасан чи інший "смаколик на ходу".

Щоб процес був наочним, достатньо знайти окрему банку або коробку, куди щодня кидатимеш ті самі 50 гривень. Через сто днів у ній буде рівно стільки, скільки коштує звичайний пилосос середнього класу.

Крім того, методом економії також можна купити робот-пилосос за 4500 гривень. Але відкладати прийдеться вдвічі довше — шість місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якщо ви забудете про одну щоденну звичку, то вже менше ніж через пів року ви зможете купити новенький холодильник за 18 тисяч гривень.