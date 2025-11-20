По 14 годин без електрики і не тільки. Яка ситуація зі світлом у Львові та Тернополі після обстрілу РФ
За графіком місцями вимикають по чотири черги одночасно
Графіки відключення світла у Тернополі та Львові після російської атаки 19 листопада стали жорсткішими. Станом на ранок 20 листопада подекуди продовжується розбір завалів та рятувальні роботи.
Що треба знати:
- Графіки відключень світла діють в Україні майже цілодобово
- У Львові електрика подекуди буде відсутня майже по 14 годин
- Тернополяни без світла сидітимуть по 10 та більше годин 20 листопада
"Телеграф" вирішив порівняти графіки відключень світла в Тернополі та Львові до масованого удару по енергетиці та цивільній інфраструктурі 19 листопада. Зауважимо, що до цієї атаки по всій Україні вже діяли обмеження електрики.
Відключення світла у Тернополі
У Тернополі та області 20 листопада діють обмеження протягом всієї доби. Одночасно за графіком вимикатимуть до 4-х черг. Відключення почались з 00:00 та триватимуть до 24:00. При цьому найдовша тривалість відсутності світла до 7 годин поспіль, а загалом за добу — 15 годин.
До масованого удару 19 листопада графіки були більш лояльними, адже, до прикладу, 5 листопада світла не було 4 або 2 години. Навіть на графіку за 19 листопада добре видно, коли відключення стали масовішими та частішими.
Відключення світла у Львові
У Львові та області після російської атаки обмеження електроенергії теж стали більш тривалими. У четвер, 20 листопада, відключення діятимуть протягом доби і триватимуть до 14 годин. Хоча ще 8 листопада обмеження були від 3-х годин на добу, що добре помітно за наведеними нижче графіками.
