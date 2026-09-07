"Це валюта, якою можна розраховуватися з Путіним": Резніков назвав важіль для переговорів

На які гарантії безпеки варто розраховувати Україні

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Україні наразі не потрібне розміщення баз НАТО на своїй території. Натомість Києву варто зосередитися на посиленні двосторонніх безпекових партнерств із державами Альянсу та отриманні технологічної й фінансової підтримки.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив колишній міністр оборони Олексій Резніков: Чи потрібні бази НАТО в Україні? Зараз – ні: Резніков про завершення війни, план Путіна і мобілізацію жінок, ч. II.

Чи суперечить це курсу на НАТО

Інтеграція України до НАТО закріплена в Конституції. Резніков зазначив, що Основний закон окремо визначає повноваження президента, уряду та Верховної Ради щодо забезпечення цього стратегічного курсу.

Водночас, на його думку, нині варто робити акцент на практичному розвитку двосторонніх відносин із країнами НАТО.

"Наразі я вважаю доречним розвиток і посилення двосторонніх партнерств з країнами НАТО. Які ми вже почали укладати: Британія, Німеччина, Франція. Як їх має Японія, Південна Корея, Ізраїль", — сказав Резніков.

За його словами, питання повноцінного членства України в НАТО залишається стратегічним завданням, тоді як посилення двосторонніх партнерств є більш нагальним тактичним кроком.

Україна має власну армію з бойовим досвідом

Резніков звернув увагу і на різницю між Україною та частиною держав Альянсу з погляду військового досвіду.

"Деякі країни Альянсу, на жаль, не мають ані бойового досвіду, ані достатньої армії", — заявив він.

Колишній міністр оборони зазначив, що, за офіційними даними, у Збройних силах України служить близько 900 тисяч людей, а весь сектор безпеки й оборони налічує понад 1,3 млн осіб із бойовим досвідом.

Саме тому, на його думку, Україні не обов’язково розраховувати на присутність іноземних військ як на основний елемент майбутньої системи безпеки.

"Нам не потрібні їх військові"

Резніков вважає, що потенційні переговори щодо гарантій безпеки можуть передбачати компроміс щодо розміщення баз НАТО в Україні.

Він припустив, що США та Китай у ролі посередників могли б запропонувати Росії варіант домовленостей, за якого Україна не розміщуватиме на своїй території бази Альянсу.

"Якщо американці, як посередники, китайці, як посередники з тієї сторони, сядуть і скажуть: "Путін, тебе лякає розповсюдження баз НАТО? Ми думаємо, що тут можна домовитись і Україна не буде розміщувати бази НАТО". Бо насправді нам цього і не потрібно", — сказав він.

За словами Резнікова, ключовим завданням для України має залишатися спроможність власних сил оборони.

"Хто гарант нашої безпеки? Українські сили безпеки та оборони. Не угорські, не словацькі. Українські! З боку країн НАТО нам потрібні технології, фінансова підтримка. Нам не потрібні їх військові", — заявив колишній міністр.

Який аргумент може спрацювати у переговорах

На думку Резнікова, у потенційних домовленостях із Росією варто враховувати її зацікавленість у припиненні санкцій. Він вважає, що поступове послаблення обмежень може стати одним із важелів впливу на Москву.

"Не треба чекати зими чи весни. Треба шукати нові аргументи. І давайте говорити про те, що Путін хоче якнайшвидше зупинити санкції", — заявив Резніков.

Він припустив, що світ може використовувати поступове зняття санкцій як своєрідний предмет торгу — за умови, що Росія змінюватиме свою поведінку та виконуватиме досягнуті домовленості.

"Це валюта, якою може розраховуватися з ним світ — поступове зняття санкцій, якщо Росія почне поводити себе як нормальна цивілізована країна", — сказав колишній міністр оборони.

Водночас Резніков звернув увагу на позицію Москви щодо вступу України до ЄС. За його словами, Росія не висловлює заперечень проти європейської інтеграції України, і це також може мати значення у процесі пошуку можливих домовленостей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Резніков розповів про одну з вимог Росії на переговорах.