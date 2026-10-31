Якщо забруднили білизну у поїзді "УЗ": чи можуть з вас вимагати більше грошей

Приводом для роз’яснення стала скарга пасажирки: за забруднене дитиною простирадло провідник вимагав 500 гривень

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"Укрзалізниця" пояснила, коли пасажир має відшкодувати вартість постільної білизни і чи він сам зобов’язаний віднести її провіднику перед прибуттям.

Користувачка Threads розповіла, що під час поїздки її дитина забруднила простирадло. Провідник зажадав за неї заплатити і запропонував запрати білизну.

"Провідник каже, що в нього таке вперше, і нам потрібно заплатити 500 грн і запрати простирадло під краном, де, щоб текла вода, треба знизу натискати. Тобто якось не дуже реально", — написала жінка.

У коментарях інші користувачі розповіли, що також стикалися з подібними ситуаціями.

Пасажир не повинен платити за звичайне забруднення постільної білизни

Коли потрібно відшкодовувати вартість білизни

В "Укрзалізниці" відповіли, що провідник не мав законних підстав одразу вимагати гроші. Пасажир повинен відшкодувати вартість білизни, тільки якщо вона повністю зіпсована — її не можна відпрати або відновити — або її втрачено.

Звичайне забруднення, зокрема з вини дитини, саме собою не дає підстав одразу стягувати гроші.

"Укрзалізниця" пояснила, коли пасажир має відшкодувати вартість постільної білизни

Як повідомляв "Телеграф", якщо потяг затримується більш ніж на годину, пасажир може відмовитися від поїздки та отримати у касі вокзалу повну вартість квитка. Докладніше – у матеріалі про повернення грошей за квиток. Це правило стосується повернення квитка через затримку, а не компенсацію за забруднену в поїзді постільну білизну. Ці випадки важливо розрізняти: право повернути гроші за квиток не зобов’язує пасажира відшкодовувати вартість білизни.