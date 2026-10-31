Якщо забруднили білизну у поїзді "УЗ": чи можуть з вас вимагати більше грошей
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Приводом для роз’яснення стала скарга пасажирки: за забруднене дитиною простирадло провідник вимагав 500 гривень
"Укрзалізниця" пояснила, коли пасажир має відшкодувати вартість постільної білизни і чи він сам зобов’язаний віднести її провіднику перед прибуттям.
Користувачка Threads розповіла, що під час поїздки її дитина забруднила простирадло. Провідник зажадав за неї заплатити і запропонував запрати білизну.
"Провідник каже, що в нього таке вперше, і нам потрібно заплатити 500 грн і запрати простирадло під краном, де, щоб текла вода, треба знизу натискати. Тобто якось не дуже реально", — написала жінка.
У коментарях інші користувачі розповіли, що також стикалися з подібними ситуаціями.
Коли потрібно відшкодовувати вартість білизни
В "Укрзалізниці" відповіли, що провідник не мав законних підстав одразу вимагати гроші. Пасажир повинен відшкодувати вартість білизни, тільки якщо вона повністю зіпсована — її не можна відпрати або відновити — або її втрачено.
Звичайне забруднення, зокрема з вини дитини, саме собою не дає підстав одразу стягувати гроші.
Як повідомляв "Телеграф", якщо потяг затримується більш ніж на годину, пасажир може відмовитися від поїздки та отримати у касі вокзалу повну вартість квитка. Докладніше – у матеріалі про повернення грошей за квиток. Це правило стосується повернення квитка через затримку, а не компенсацію за забруднену в поїзді постільну білизну. Ці випадки важливо розрізняти: право повернути гроші за квиток не зобов’язує пасажира відшкодовувати вартість білизни.