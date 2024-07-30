Доньку загиблого воїна довів до сліз сервіс з доставки квітів: вибачень замало

Букет коштував понад 3600 гривень

Відомий сервіс доставки квітів Flowers.ua потрапив у скандал: донька полеглого захисника Поліна Литвинова поскаржилась, що у Дніпрі квіти їй доставили невчасно, ще й не повідомили про перенесення. Вона залишила скаргу, проте в компанії з нею не зв’язались.

Інцидент стався 20 липня 2024 року, у другу річницю з дня загибелі батька Литвинової, про що вона написала у соцмережах. Квіти вона замовила за 5 днів на 10 ранку, щоб забрати їх до відвідування кладовища.

Поліна Литвинова поскаржилась на доставку квітів Flowers.ua

"20 липня було 2 роки, як загинув тато. 2 роки поспіль я їду у цей день в Дніпро, де ми збираємося разом з його рідними та друзями. Обов'язково у цей день ми відвідуємо кладовище і вшановуємо його пам'ять", ― написала користувачка.

Організація усіх заходів проводилась дистанційно, бо Литвинова проживає в іншому місті. На відстані вона узгоджувала меню, замовляла квіти на могилу батька та домовлялась з іншими людьми, які будуть вшановувати пам’ять полеглого воїна.

Користувачка зазначила, що компанії ніколи її не підставляли й все було добре. Проте не цього разу. У неї виникли проблеми з сервісом Flowers.ua. Вона стверджує, що квіти замовила за п’ять днів до потрібної дати.

"15 липня, за 5 днів до роковин, я замовляю букет троянд на популярному сервісі Flowers.ua ― Доставка Квітів по Україні. Одразу сплачую картою повну суму замовлення, ні багато ні мало, 3 658 грн. Замовляю на конкретну годину, 10:00 (це важливо!!!), в описі замовлення вказую, що це квіти на цвинтар, полеглому військовому. І отримую СМС-повідомлення, що замовлення прийнято", ― написала Литвинова.

З користувачкою не зв’язались на наступний день, але вона не побачила у цьому проблеми. Вона була впевнена, що часу ще достатньо.

Проблеми почались 20 липня, коли Литвинова приїхала у Дніпро, а звідки ― до мами у село. Вона пропустила дзвінок від компанії, а коли вона перетелефонувала за хвилину, то їй сказали, що доставка квітів буде об 11:00. Тобто, на годину пізніше, ніж клієнтка просила. Операторка говорила, нібито є можливість доставити тільки об 11:00 і інакше ніяк.

Проте Литвинова не здалась і домовилась з іншою операторкою про більш ранню доставку. Вдалось домовитись про експрес-доставку у межах Дніпра. Операторка пообіцяла оформити скаргу стосовно цієї ситуації.

Доньку полеглого бійця чекав ще один неприємний сюрприз. Кур’єр прибув раніше встановленого часу, ще й говорив російською.

"Я забираю ті багатостраждальні квіти, з нервами і моїми сльозами ми все встигаємо. Я переживаю цей тяжкий і сумний день виключно завдяки підтримці своїх близьких.

Але така кількість косяків в такий короткий проміжок часу вже робить цю справу принциповою, і я хочу дати чесний фідбек компанії. Але тет-а-тет, щоб вони пофіксили те, що в них працює жахливо", ― написала Литвинова.

На наступний день після відвідування цвинтаря вона зв’язалась з представниками компанії Flowers.ua. Виявилось, що її скаргу не зафіксували. Їй пообіцяли, що зателефонують через декілька днів.

За словами Литвинової, з нею ніхто не зв’язався. Тоді вона домовилась з оператором про крайдату розв’язання цієї проблеми ― 28 липня. Проте до того часу їй так і не зателефонували, пише користувачка.

Користувачі скаржаться на сервіс

Українці залишили коментарі під дописом Литвинової. Деякі з коментаторів теж скаржились на сервіс доставки.

Декілька користувачів зазначають, що така проблема саме у Дніпрі. Раніше сервіс доставки працював добре, але останнім часом щось сталось і якість надаваних послуг погіршилась.

"Телеграф" відправив запит представнику компанії Flowers.ua стосовно цієї ситуації та негативних коментарів від користувачів. На момент публікації матеріалу відповіді не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що школа трейдингу Double Case потрапила у мовний скандал. Одна з потенційних учениць поскаржилась на порушення закону про державну мову. Їй запропонували вчитись українською за подвійним тарифом.