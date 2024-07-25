Скандал на Хмельниччині: кадрові суперечки фактично заблокували роботу податкової

У скандал довелося втрутитися й правоохоронцям

У четвер, 25 липня, Головне управління ДПС у Хмельницькій області нібито заблокували. На кілька годин робота податкової фактично зупинилася, а все через кадрові перипетії.

Про це повідомляє Влад Сидоренко, адміністратор Telegram-каналу "Свободный". За його словами, роботу податкової заблокував Сергій Забашта — нині вже колишній керівник ДПС у Хмельницькій області.

Як зазначає "Свободный", суд поновив колишню керівницю податкової Ірину Зленко у статусі голови ГУ ДПС у Хмельницькій області. Сергій Забашта, який був призначений головою податкової після того, як з цієї посади усунули Зленко, "втік із робочого місця та ховається".

За інформацією каналу, згодом до податкової прибули правоохоронці.

"Фунт Гетьманцева (так автор називає Сергія Забашту) ховається у будівлі і не хоче виходити", — йдеться у повідомленні.

Пізніше, як стверджує адміністратор каналу, стало відомо про те, що заблокував податкову Хмельницької області саме Сергій Забашта, якого Сидоренко напряму пов’язує з головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим.

"Кабінет зі спецзв'язком кинуто. Друк, ключі та інші атрибути заблоковано", — написав Сидоренко.

Вже за кілька хвилин автор каналу зробив черговий допис, в якому опублікував рішення апеляційного суду, яке набрало законної сили 3 дні тому. В цьому рішенні зазначено, що Ірину Зленко поновлено у статусі голови ГУ ДПС у Хмельницькій області.

У коментарі каналу "Свободный", Сергій Забашта, який схоже таки знайшовся, заявив про те, що закликає центральний апарат ДПС України та особисто Тетяну Кірієнко вирішити скандал у Хмельницькій області.

Контекст

30 січня 2024 року податківці Хмельниччини підписали колективне звернення до Офісу Президента, Парламенту, Мінфіну та в центрального апарату Державної податкової служби, в якому просили залишити очільницею Ірину Зленко. За їхніми словами, до них дійшла інформація про те, що посадовицю планують звільнити, тож публічно стали на її захист. Про це повідомляло видання "ХМ-Інсайд".

Проте, вже 8 лютого виконувачем обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області було призначено Сергія Забашту. Його попередниця – Ірина Зленко отримала посаду заступниці.

"Водночас з офіційної сторінки Facebook ДПС у Хмельницькій області зникла публікація, у якій колектив публічно виступив проти звільнення Ірини Зленко з посади головного податківця Хмельниччини. Також зникло посилання на сюжет місцевого телеканалу про кадрові перипетії в податковій службі", — пише видання.

Чим закінчилися кадрові суперечки в ГУ ДПС Хмельницької області нині невідомо. Проте, як зазначив у коментарі Сергій Забашта, він визнає рішення суду про те, що керівником ГУ ДПС у Хмельницькій області є Ірина Зленко.

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