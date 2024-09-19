Біля Дніпра спалахнула потужна пожежа: клуби чорного диму видно за кілометри (відео)

Причини події встановлюються

У четвер, 19 вересня, на околицях Дніпра спалахнула масштабна пожежа. Як зазначають місцеві жителі, величезний стовп диму видно з різних куточків міста.

За попередніми даними біля Новомосковська, який перейменували на Самар у рамках декомунізації, горить сухостій. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Спочатку в мережі з’явилася інформація про те, що пожежа спалахнула на Лівому березі Дніпра і туди нібито вже попрямували рятувальники.

Пізніше стало відомо, що масштабне загоряння спостерігається у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Судячи з величезних клубів чорного диму, тут вогонь охопив досить велику територію.

На місці події вже працюють рятувальники. Причини та обставини займання встановлюються.

За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.

Імовірно, пожежа спалахнула в районі Новомосковська.

Нагадаємо, в Україні спостерігається сплеск лісових пожеж. Це пов’язано із посушливою погодою та аномально теплою осінню. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька тижнів рясні дощі не передбачаються, а посуха триватиме до кінця вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поблизу Києва спалахнула масштабна пожежа, а чорний дим бачили мешканці різних районів столиці. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.