Біля Дніпра спалахнула потужна пожежа: клуби чорного диму видно за кілометри (відео)
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Причини події встановлюються
У четвер, 19 вересня, на околицях Дніпра спалахнула масштабна пожежа. Як зазначають місцеві жителі, величезний стовп диму видно з різних куточків міста.
За попередніми даними біля Новомосковська, який перейменували на Самар у рамках декомунізації, горить сухостій. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Спочатку в мережі з’явилася інформація про те, що пожежа спалахнула на Лівому березі Дніпра і туди нібито вже попрямували рятувальники.
Пізніше стало відомо, що масштабне загоряння спостерігається у Новомосковському районі Дніпропетровської області.
Судячи з величезних клубів чорного диму, тут вогонь охопив досить велику територію.
На місці події вже працюють рятувальники. Причини та обставини займання встановлюються.
За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.
Нагадаємо, в Україні спостерігається сплеск лісових пожеж. Це пов’язано із посушливою погодою та аномально теплою осінню. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька тижнів рясні дощі не передбачаються, а посуха триватиме до кінця вересня.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поблизу Києва спалахнула масштабна пожежа, а чорний дим бачили мешканці різних районів столиці. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.