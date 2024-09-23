"Я втомився і в мене дедалі частіше опускаються руки": Філатов заінтригував постом у мережі

Політик активно веде сторінки в Telegram та Facebook

Мер Дніпра Борис Філатов побував на відкритті нової міської батутної школи. Про візит чиновник повідомив у Telegram-каналі і супроводив свій допис досить несподіваним зізнанням.

"Я втомився. Я дуже втомився…", — написав чиновник. Саме з таких слів Борис Філатов розпочав своє звернення до підписників.

Міський голова Дніпра зізнався, що він дуже втомився і в нього дедалі частіше почали "опускатися руки".

"Я втомився. Я дуже втомився. Іноді, за тоннами брехні, хейту та божевілля того, що відбувається, мені здається, що всі мої зусилля — марні. Дедалі частіше в мене опускаються руки", — написав політик.

Однак під час відкриття сучасної батутної школи він побачив тренування юних спортсменів і це додало йому нових сил. Філатов написав, що його, швидше за все, почнуть хейтити в соцмережі за покупку під час війни "дорогих батутів" і нібито можуть навіть завести "нову кримінальну справу".

Однак, на його думку, навіть під час "такої жахливої війни" потрібно "мріяти" і ніколи "не складати крила".

Філатов захопився "польотами" дітей, які тепер зможуть займатися у відремонтованому та сучасному залі. Політик наголосив, що саме заради таких моментів і "варто жити".

"Сьогодні я просто застиг, коли чиясь дитина літала попід стелею, а на її обличчі сяяла посмішка. Мріяти. Літати. Ніколи не складати крила. Іноді це дуже важко. Тільки заради цього варто жити", — додав політик.

Також мер Дніпра заявив, що цей зал укомплектований найсучаснішими батутами, які є лише у Парижі та Дніпрі.

Для довідки: Новий сучасний батутний зал у Дніпрі було відкрито у приміщенні сучасного ЖК, яке забудовник передав громаді Дніпра.

Тут займатиметься близько 100 учнів міської спортивної школи №2.

Протягом 2023-2024 року на чемпіонатах і кубках України зі стрибків на батуті спортсмени школи здобули 50 медалей, з них: 3 золотих, 12 срібних та 35 бронзових.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Дніпра Борис Філатов знову потрапив у скандал, коли в соцмережах розкритикував легкоатлетку Ярославу Магучих, яка встановила рекорд зі стрибків у висоту. Він обматив користувача, який вступився за спортсменку. Він написав, що був чи не єдиним, хто підтримав Магучих після шквалу хейту за обійми з російською спортсменкою Марією Лацискене. За це спортсменка нібито "зрадила, брехала та відверто маніпулювала".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мер Дніпра Борис Філатов продав свій гелікоптер за понад 35 мільйонів гривень. З декларації чиновника стало відомо, що гелікоптер придбала юридична особа, зареєстрована за кордоном.