Мер Дніпра Філатов продав свій гелікоптер за 35 млн грн: що про це відомо

Продаж відбувся на початку серпня

Мер Дніпра Борис Філатов продав свій гелікоптер за понад 35 мільйонів гривень. Про це стало відомо після внесення змін до щорічної декларації про доходи міського голови.

Згідно з декларацією, яку посадовець подав 13 серпня, продаж повітряного засобу відбувся 6 серпня 2024 року. Дохід від продажу склав — 35 017110.

Також з декларації відомо, що гелікоптер придбала юридична особа, зареєстрована за кордоном.

Гелікоптер у власності Бориса Філатова перебував з 2009 року. Тоді він придбав його за 800 тисяч гривень.

Окрім цього, у Філатова з рухомого майна ще лишається у володінні квиток на суборбітальний політ, дев’ять автомобілів, три мотоцикли, гідроцикл, парусно-моторне судно моделі "РУСІЧ", кілька коштовних годинників, антикваріат та ювелірні вироби.

Ймовірно продаж повітряного засобу відбувався під час відпустки мера.

Раніше "Телеграф" писав, що міський голова Дніпра Борис Філатов знову втрапив у скандал, коли у соцмережах розкритикував легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка нещодавно встановила рекорд зі стрибків у висоту. Він обматюкав користувача, який заступився за спортсменку. Він написав, що був чи не єдиним, хто підтримав Магучіх після шквалу хейту за обійми з російською спортсменкою Марією Лаціскене. За це спортсменка нібито "зраджувала, брехала і відверто маніпулювала".