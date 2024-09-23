"Я устал и у меня все чаще опускаются руки": Филатов заинтриговал постом в сети

Политик активно ведет страницы в Telegram и Facebook

Мэр Днепра Борис Филатов побывал на открытии новой городской батутной школы. О своем визите чиновник сообщил в Telegram-канале и сопроводил пост достаточно неожиданным признанием.

"Я устал. Я очень устал.", — написал чиновник. Именно с таких слов Борис Филатов начал свое обращение к подписчикам.

Городской голова Днепра признался, что он очень устал и у него все чаще начали "опускаться руки".

"Я устал. Я очень устал. Иногда, за тоннами лжи, хейта и безумия происходящего, мне кажется, что все мои усилия — напрасны. Все чаще у меня опускаются руки…", — написал политик.

Однако во время открытия современной батутной школы, он увидел тренировки юных спортсменов и это придало ему новых сил. Филатов написал, что его, скорее всего, начнут хейтить в соцсети за покупку во время войны "дорогих батутов" и якобы могут завести "новое криминальное дело".

Однако, по его мнению, даже во время "такой ужасной войны" нужно "мечтать" и никогда "не складывать крылья".

Филатов восхитился "полетами" детей, которые теперь смогут заниматься в отремонтированном и оборудованном современном зале. Политик подчеркнул, что именно ради таких моментов и "стоит жить".

"Сегодня я просто застыл, когда чей-то ребенок летал под потолком, а на его лице сияла улыбка. Мечтать. Летать. Никогда не складывать крылья. Иногда это очень сложно. Только ради этого стоит жить", — добавил политик.

Также мэр Днепра заявил, что этот зал укомплектован самыми современными батутами, которые есть только в Париже и Днепре.

Для справки: Новый современный батутный зал в Днепре был открыт в помещении современного ЖК, которое застройщик передал громаде Днепра.

Здесь будет заниматься около 100 учащихся городской спортивной школы №2.

В течение 2023-2024 года на чемпионатах и кубках Украины по прыжкам на батуте, спортсмены школы получили 50 медалей, из них: 3 золотых, 12 серебряных и 35 бронзовых.

Напомним, не так давно городской голова Днепра Борис Филатов снова попал в скандал, когда в соцсетях раскритиковал легкоатлетку Ярославу Магучих, установившую рекорд по прыжкам в высоту. Он обматерил пользователя, вступившегося за спортсменку. Он написал, что был едва ли не единственным, кто поддержал Магучих после шквала хейта за объятия с российской спортсменкой Марией Лацискене. За это спортсменка якобы "предала, лгала и откровенно манипулировала".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мэр Днепра Борис Филатов продал свой вертолет за более 35 миллионов гривен. Из декларации чиновника стало известно, что вертолет приобрело юридическое лицо, зарегистрированное за границей.