У Дніпрі будівельна компанія з кримінальним минулим ремонтуватиме лікарню

Вона збагатилась на понад 50 млн грн

Компанія з Дніпра, попри відкриті на неї 14 кримінальних справ, отримала державне замовлення на ремонт лікарні. Вона неодноразово завищувала вартість своїх послуг та матеріалів, а також привласнювала кошти з державного бюджету.

За даними "Слідство.Інфо", Антимонопольний комітет України 12 вересня виніс вирок двом дніпровським компаніям. Їх оштрафували на понад 1,2 млн грн за зловживання під час отримання державних замовлень.

Йдеться про ТОВ "ВСЕБУД 4" і ТОВ "СОЛАРСИС". Водночас міська рада Дніпра продовжує укладати договори з першою компанією. При цьому коментувати таке рішення там відмовилися.

Зазначається, що керівником "ВСЕБУД 4" є Володимир Смеля. Ця компанія неодноразово фігурувала у кримінальних справах.

"На рахунку компанії 14 справ щодо кримінальних правопорушень у Дніпрі та області. Усі вони відкриті на підставі того, що ТОВ "ВСЕБУД 4" складає та підписує неправдиві акти приймання виконаних робіт. Володимир Смеля неодноразово завищував вартість своїх послуг та матеріалів і, співпрацюючи з державними підприємствами, привласнював кошти з державного бюджету", — йдеться у матеріалі розслідування.

До того ж у цих кримінальних справах неодноразово фігурував Департамент благоустрою та інфраструктури. Шляхом змови з посадовими особами "ВСЕБУД 4" здійснював незаконні дії. Відомо, що у судових рішеннях є Департамент капітального будівництва, "Дніпроводоканал", "Міськсвітло", "Міськзеленбуд" та Департамент житлового господарства.

Компанія нанесла обласному бюджету шкоди на понад 54,5 млн грн з 2016 по 2021 роки.

І, попри це, у 2024 році Дніпровська міськрада підписала договір про ремонт Комунального некомерційного підприємства "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" з "ВСЕБУД 4". На ремонт виділили понад 3 млн грн бюджетних коштів.

Зауважимо, що міськрада Дніпра відмовилась коментувати це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не так з новим тендером на рекламу у Дніпрі і чому на неї виділили аж 2,4 млн грн.