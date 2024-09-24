В Днепре строительная компания с криминальным прошлым будет ремонтировать больницу

Она обогатилась более чем на 50 млн грн

Компания из Днепра, несмотря на открытые на нее 14 уголовных дел, получила государственный заказ на ремонт больницы. Она неоднократно завышала стоимость своих услуг и материалов, а также присваивала средства из государственного бюджета.

По данным "Слідство.Інфо", Антимонопольный комитет Украины 12 сентября вынес приговор двум днепровским компаниям. Их оштрафовали более чем на 1,2 млн грн за злоупотребление во время получения государственных заказов.

Речь идет об ООО "ВСЕБУД 4" и ООО "СОЛАРСИС". В то же время, городской совет Днепра продолжает заключать договоры с первой компанией. При этом комментировать такое решение там отказались.

Отмечается, что руководителем "ВСЕБУД 4" является Владимир Смеля. Эта компания неоднократно фигурировала в уголовных делах.

"На счете компании 14 дел по уголовным правонарушениям в Днепре и области. Все они открыты на основании того, что ООО "ВСЕБУД 4" составляет и подписывает ложные акты приема выполненных работ. Владимир Смеля неоднократно завышал стоимость своих услуг и материалов и, сотрудничая с государственными предприятиями, присваивал средства из государственного бюджета", — говорится в материале расследования.

К тому же по этим уголовным делам неоднократно фигурировал Департамент благоустройства и инфраструктуры. Путем сговора с должностными лицами "ВСЕБУД 4" совершал незаконные действия. Известно, что в судебных решениях есть Департамент капитального строительства, "Днепропроводканал", "Міськсвітло", "Міськзеленбуд" и Департамент жилищного хозяйства.

Компания нанесла областному бюджету ущерб более чем на 54,5 млн грн с 2016 по 2021 годы.

И, несмотря на это, в 2024 году Днепровский горсовет подписал договор о ремонте Коммунального некоммерческого предприятия "Клиническая больница скорой медицинской помощи" с "ВСЕБУД 4". На ремонт было выделено более 3 млн грн бюджетных средств.

Отметим, что горсовет Днепра отказался комментировать это.

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