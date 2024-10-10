Нагадує "Сайлент Хілл": як виглядає Дніпро, вкрите туманом (фото)

Опубліковані кадри вражають

У четвер, 10 жовтня, Дніпро затягнув густий туман, що суттєво погіршило видимість на дорогах. Проте ранок в місті видався доволі атмосферним. Будівлі та вулиці повністю окутав густий та непроглядний туман.

Про це повідомило місцеве видання "Наше місто". Журналісти показали кадри, як виглядає Дніпро.

Густий туман, що огорнув місто, створив особливу атмосферу таємничості. Будинки, ніби розчиняючись у білій імлі, надали місту загадкового вигляду.

Видання "Інформатор" також опублікувало знімки з Дніпра. Журналісти зазначили, що такі природні явища не дивні, адже в Україні нступила осінь.

"Туман манить своєю загадковістю і лякає невідомим. Тому став дуже популярним інструментом для створення атмосфери в кіно та іграх. Завдяки йому можна містичні елементи та те саме відчуття напруженості. Фанатам серії ігор Silent Hill обов'язково сподобається", — йдеться у матеріалі видання.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві через небезпечні метеорологічні явища оголосили жовтий рівень небезпеки. Синоптики попереджають про туман і низьку видимість.