Напоминает "Сайлент Хилл": как выглядит Днепр, покрытый туманом (фото)
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Опубликованные кадры впечатляют
В четверг, 10 октября, Днепр затянул густой туман, что ухудшило видимость на дорогах. Однако утро в городе оказалось довольно атмосферным. Здания и улицы полностью окутали густой и непроглядный туман.
Об этом сообщило местное издание "Наш город". Журналисты показали кадры, как выглядит Днепр.
Густой туман, окутавший город, создал особую атмосферу таинственности. Дома, словно растворяясь в белой мгле, придали городу загадочный вид.
Издание "Информатор" также опубликовало снимки из Днепра. Журналисты отметили, что такие природные явления не удивительны, ведь в Украине наступила осень.
"Туман манит своей загадочностью и пугает неизвестным. Поэтому стал очень популярным инструментом для создания атмосферы в кино и играх. Благодаря ему можно мистические элементы и ощущение напряженности. Фанатам серии игр Silent Hill обязательно понравится", — говорится в материале издания.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за опасных метеорологических явлений объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о тумане и низкой видимости.