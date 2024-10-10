Напоминает "Сайлент Хилл": как выглядит Днепр, покрытый туманом (фото)

Опубликованные кадры впечатляют

В четверг, 10 октября, Днепр затянул густой туман, что ухудшило видимость на дорогах. Однако утро в городе оказалось довольно атмосферным. Здания и улицы полностью окутали густой и непроглядный туман.

Об этом сообщило местное издание "Наш город". Журналисты показали кадры, как выглядит Днепр.

Густой туман, окутавший город, создал особую атмосферу таинственности. Дома, словно растворяясь в белой мгле, придали городу загадочный вид.

Издание "Информатор" также опубликовало снимки из Днепра. Журналисты отметили, что такие природные явления не удивительны, ведь в Украине наступила осень.

"Туман манит своей загадочностью и пугает неизвестным. Поэтому стал очень популярным инструментом для создания атмосферы в кино и играх. Благодаря ему можно мистические элементы и ощущение напряженности. Фанатам серии игр Silent Hill обязательно понравится", — говорится в материале издания.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве из-за опасных метеорологических явлений объявили желтый уровень опасности. Синоптики предупреждают о тумане и низкой видимости.