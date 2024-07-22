Львівщину охопив густий туман та сморід: вражаючі відео, як з Сайлент Хілу

Судячи з коментарів, така ситуація вже не в перше

В понеділок, 22 липня, дивний туман з неприємним запахом накрив Львівщину. Ситуація що склалася, викликала занепокоєння місцевих мешканців.

Про обстановку в області повідомив один із місцевих телеграм-каналів. В мережі також виклали відео цього явища.

Зазначається, що люди масово скаржаться на специфічний запах.

Місцева влада та екологічні служби міста причину цього явища не пояснюють. Коментарів немає. Але все ж варто слідкувати за офіційними повідомленнями від ДСНС щодо можливих причин та рекомендацій.

А от під відео в мережі місцеві мешканці миттєво відреагували на подію. Під відео з'явилися такі коментарі: "Стандартний львівський сморід. Ще не всі звикли?"; "Ще буквально 5 хв. Сміття допалю…"; "Ще з вечора було чути чимось досить неприємним".

Дехто в коментарях навіть висказав своє невдоволення місцевою владою:

"Коли садового посадять?"; "Коли у Львові пропаде остання лашара яка за нього голосує, це вже навіть не смішно…".

Раніше "Телеграф" писав, останнім часом Львівський залізничний вокзал перетворився на справжній табір для ромів. Просто посеред перону вони облаштували собі нічліг.