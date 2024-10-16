У Дніпрі закликали водіїв обмежити швидкість з 1 листопада: чому так

Держслужбовець назвав терміни

У всіх українських містах невдовзі буде встановлене обмеження, яке має уберегти автомобілістів від ДТП взимку. Стосується це і Дніпра.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, починаючи з 1 листопада на дорогах України діятимуть обмеження швидкості руху до 50 км/год.

У той самий час правила дорожнього руху не зміняться, а лише перейдуть на "зимовий період". Це передбачає пункт 12.8 ПДР.

Така зміна стосуватиметься ділянок, де з урахуванням дорожніх обставин та безпеки дозволялося їхати до 80 км/год. Тобто цього року взимку на цих ділянках водіям буде заборонено їхати швидше за 50 км/год. Ближче до літа швидкісний режим знову буде змінено.

Дане рішення обґрунтовано тим, що з настанням осінньо-зимового періоду підвищується ймовірність виникнення аварій через мокре та слизьке дорожнє полотно, а також часту туманність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли "перевзувати" машину на зимову гуму. Така операція потрібна для кращої стійкості транспорту на слизьких дорогах.