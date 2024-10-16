В Днепре призвали водителей ограничить скорость с 1 ноября: почему так

Госслужащий назвал термины

Во всех украинских городах вскоре будет установлено ограничение, которое должно уберечь автомобилистов от ДТП зимой. Касается это и Днепра.

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, начиная с 1 ноября на дорогах Украины будут действовать ограничения скорости движения до 50 км/ч.

В то же время правила дорожного движения не изменятся, а только перейдут на "зимний период". Это подразумевает пункт 12.8 ПДД.

Такое изменение будет касаться участков, где с учетом дорожных обстоятельств и безопасности разрешалось ехать до 80 км/ч. То есть в этом году зимой на этих участках водителям будет запрещено ехать быстрее 50 км/ч. Ближе к лету скоростной режим снова изменится.

Данное решение обосновано тем, что с наступлением осенне-зимнего периода повышается вероятность возникновения аварий из-за мокрого и скользкого дорожного полотна, а также частой туманности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда "переобувайте" машину на зимнюю резину. Такая операция необходима для лучшей устойчивости транспорта по скользким дорогам.