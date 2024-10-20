У Києві помітили величезну змію (відео)

Головне — це не чіпати плазунів

На лівому березі Дніпра перехожі помітили величезну змію. Фахівці зазначають, що через аномально теплу осінь змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

У соцмережі з’явилося відео, на якому зображена велика змія, яка звивається поряд з групою людей, які нічого не підозрюють. На щастя, люди зберігали спокій та змія не напала на автора відео.

На Троєщині перехожі натрапили на великого плазуна, який звивався біля дерева. Відео виглядає досить моторошно, адже люди проходять у безпосередній близькості від великої змії.

Фахівці зазначають, що через аномально теплу осінь змії справді активізуються і не поспішають впадати в сплячку.

Які змії водяться в межах Києва

Загалом у Києві, як кажуть фахівці, можна зустріти три-чотири види змій: вужа водяного та вужа звичайного, полоза, а також лісову гадюку (отруйна). Ці види водяться в лісах та заболочених водоймах.

Гадюки в межах міста практично не зустрічаються, а ось вужі — звичайне явище для кожного з районів столиці. Їх можна зустріти у центральних парках, біля водойм та лісосмугах.

Як уникнути укусу змії

Зазвичай вони при зустрічі з людиною змії намагаються втекти, стрімко вповзаючи в укриття. Кусає змія в основному тільки в тих випадках, коли її починають дражнити та турбувати.

При зустрічі зі змією слід дотримуватися таких рекомендацій:

Якщо ви вирішили сісти і відпочити, перевірте ціпком, чи немає поблизу змії.

Якщо ви несподівано помітили змію, що повзуть, то замріть і дайте їй можливість піти.

Якщо змія прийняла позу загрози, відступіть повільно назад. Уникайте різких рухів, що лякають змію! Не можна, захищаючись, виставляти вперед руки, розвертатися спиною до змії. Якщо у вас є палиця, тримайте її перед собою до змії.

Не намагайтеся ловити змій чи грати з ними.

Отруйні і дитинчата змій, що тільки-но вилупилися з яйця.

Слід бути обережними у поводженні з мертвими зміями, у деяких з них отрута зберігає свої властивості довгий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення водолазного озера атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.