Відразу після аварії хлопці пішли в супермаркет: нові подробиці смертельної ДТП у Дніпрі (відео)

Справу розслідуватимуть у столиці

Фігуранти резонансної ДТП у Дніпрі одразу після скоєної смертельної аварії пішли до супермаркету. Вони не надали допомогу потерпілим.

Про це свідчать матеріали кримінального розслідування. Було оприлюднено відео з камер спостереження, які зафіксували хлопців в АТБ на вулиці Коробова.

Вони перебували у супермаркеті з 20:11 до 20:25. На місце зіткнення обоє повернулися приблизно за годину.

Також стало відомо, що власником BMW, на якій їхали підозрювані, є батько Арсенія Бессонова. Про це повідомив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко.

За його словами, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливої передачі права керування транспортного засобу неповнолітньому і за фактом неналежного виконання батьківських обовʼязків. Досудове розслідування цих проваджень триває і за результатами будуть прийняті відповідні процесуальні рішення.

Риженко повідомив, що у середу, 4 грудня, суд має обрати запобіжний захід і 17-річному хлопцю, який міг бути пасажиром BMW. Прокурори подали клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що має унеможливити його виїзд за кордон.

Своєю чергою перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв повідомив, що ГСУ бере під контроль провадження щодо резонансного ДТП. За його словами, до Офісу генпрокурора направлено звернення для визначення підслідності всіх проваджень щодо ДТП. Пантелеєв зазначив, що розслідування доручать слідчим-криміналістам Головного слідчого управління Нацполіції в Києві.

Що відомо про резонансну ДТП

Аварія сталася 1 грудня 2024 року в мікрорайоні Червоний Камінь. Водій автомобіля BMW, перевищуючи швидкість, налетів на Ford. Внаслідок зіткнення загинула 10-річна пасажирка Ford.

Спочатку місцеві ЗМІ поширили інформацію, що за кермом BMW нібито перебував 17-річний Арсеній Бессонов. Стверджувалося, що він нещодавно збив двох дівчат, коли ті переходили дорогу пішохідним переходом. Проте тоді відповідальності хлопець уникнув, справу кваліфікували лише як адміністративне порушення. До цього нібито доклав руку його батько — Олег Бессонов. Чоловік, за даними ЗМІ, нібито причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами та відмиванням коштів.

Проте згодом правоохоронці спростували цю версію. За кермом перебував не Бессонов, а 19-річний мешканець Дніпра Валерій Олещенко. Саме він отримав повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої. 3 грудня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання вартою протягом 60 діб без права внесення застави.

Як розповідав "Телеграф", мережею поширилася інформація, нібито поліція відмовилась прийняти батька загиблої дівчинки — військового. Однак в поліції її спростували.