Рік тому Фаріон поїхала з місця ДТП: що вирішив суд

На суді вона визнала свою провину

Донька вбитої у Львові Ірини Фаріон Софія Семчишин у 2023 році на своєму автомобілі вдарила іншу машину та втекла з місця ДТП. Зачеплений транспортний засіб отримав механічні пошкодження з матеріальними збитками.

Про це йдеться у матеріалах суду, пише сайт "Українські Новини". Зазначається, що в поліцію про те, що сталося, Софія не повідомляла.

Відомо, що 26 жовтня 2023 року у місті Львів на вулиці Садовій, 2-А, керуючи автомобілем "Nissan Sentra" Софія Семчишин заднім ходом врізалася у припаркований автомобіль "Opel Vivaro". Машини зазнали механічних пошкоджень.

У матеріалі зазначено, що донька Фаріон порушила п.п. 10.9 правил дорожнього руху України та залишила місце ДТП, до якої вона причетна, не повідомивши про це орган чи підрозділ поліції, чим порушила п.п. 2.10 ПДР України.

На суді Семчишин визнала провину. Суд також визнав її винною у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ст.122-4, 124 КУпАП та оштрафував на 3400 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року в бою за Україну на Сіверському напрямку загинув чоловік дочки Ірини Фаріон Василь Особа. Він захищав нашу країну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж".