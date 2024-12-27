Стовп впав, а машина вщент: чоловіка у Дніпрі довелось рятувати від власного авто (фото)

Було направлено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки

У Дніпрі надзвичайники деблокували водія з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля. Він в'їхав у стовп, який упав на транспортний засіб й розчавив його вщент.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Напередодні ввечері о 21:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Дзеркальна Чечелівського району міста.

По прибуттю надзвичайники встановили, що водій легкового автомобіля "Daewoo NUBIRA", ймовірно, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. Внаслідок зіткнення водій отримав травми та був заблокований в понівеченому авто.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували травмованого чоловіка, 1994 року народження та передали медичним працівникам. Його госпіталізовано до лікарні.

До місця події було направлено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області. Співробітники Національної поліції проводять слідчі дії щодо обставин події.

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