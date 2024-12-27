Столб упал, а машина вдребезги: мужчину в Днепре пришлось спасать от собственного авто (фото)

Было направлено 13 спасателей и 3 единицы техники

В Днепре чрезвычайники деблокировали водителя из изуродованного в результате ДТП автомобиля. Он въехал в столб, который упал на транспортное средство и раздавил его до основания.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Накануне вечером в 21:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о ДТП, которое произошло на улице Зеркальная Чечеличная района города.

По прибытии чрезвычайники установили, что водитель легкового автомобиля Daewoo NUBIRA, вероятно, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате столкновения водитель получил травмы и был заблокирован в изуродованном авто.

Сотрудники ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированного мужчину, 1994 года рождения и передали медицинским работникам. Он госпитализирован в больницу.

К месту происшествия было направлено 13 спасателей и 3 единицы техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам происшествия.

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