Росіяни все ближче до Дніпропетровщини: скільки залишилося кілометрів, які райони в зоні ризику (карта)

Росіянам залишилось всього кілька кілометрів

За останній тиждень російські війська захопили ще два кілометри території в районі Удачне-Успенівка. Відстань до меж Дніпропетровської області скоротилася до п’яти кілометрів.

Цю інформацію підтверджує карта військового аналітичного ресурсу Deep State. Нині фронт максимально наблизився до меж Дніпропетровської області з боку населеного пункту Удачне, що розташований на південний захід від Покровська.

У самому Удачному, де розташована остання шахта коксівного вугілля, яка залишається під контролем України, вже тривають активні бойові дії.

Загострення ситуації також спостерігається у сусідніх населених пунктах, зокрема в Успенівці. Російські війська активно атакують позиції української армії, щоб просунутися далі. На картах аналітиків видно, як лінія фронту поступово рухається в напрямку Дніпропетровської області. Це ставить під загрозу населені пункти регіону, розташовані неподалік межі з Донецькою областю. А саме — Покровський та Петропавлівський райони Дніпропетровської області.

Є ризики російських ударів для мешканців таких громад:

Межівська;

Покровська;

Петропавлівська;

Васильківська;

Великомихайлівська;

Маломихайлівська;

Новопавлівська.

Також раніше "Телеграф" писав, що ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Так вважає заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.