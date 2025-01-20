"Давайте не обманювати себе": Макрон пояснив, коли може закінчитись війна в Україні

Французький лідер заявив, що світу треба прокинутись і перестати себе обманювати

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом та закликав європейські країни збільшувати виробництво зброї.

"Війна в Україні не закінчиться ні завтра, ні післязавтра", – заявив Макрон під час щорічного звернення до французьких військових у місті Сессон-Севіньє. Про це повідомляє місцеве видання Le Monde.

Президент Франції назвав два ключові завдання для міжнародних партнерів України:

зараз — надати Україні можливість вести майбутні переговори з позиції сили;

після припинення бойових дій — забезпечити Україні гарантії проти відновлення війни на її території.

Макрон зазначив, що Європі потрібно якомога швидше нарощувати темпи виробництва зброї.

"У світі, де правила зникають, а арсенали наповнюються, ми повинні йти далі і швидше. Ми маємо змінити масштаб, перейти до більшої кількості спільних програм, зробити вибір європейських чемпіонів", – наголосив він. "Давайте не обманювати себе", — сказав Макрон під час інавгурації Дональда Трампа, який обіцяв завершити війну за 24 години.

Також "Телеграф" раніше писав, що Newsweek поділився прогнозами щодо України. Як стверджується, після інавгурації Трамп чинитиме тиск на обидві сторони з метою пошуку компромісу.