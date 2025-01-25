Чоловік штовхнув поліцейського, але суд став на його бік: що сталося

Чоловік навіть не з’явився на засідання

На Полтавщині чоловік неодноразово штовхнув поліцейського під час виконання. Суд за це нічого йому не зробив.

Про це йдеться у судовій ухвалі, яку оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень. Саме порушення сталося опівночі 22 червня 2024 року у смт Градизьк, що неподалік Кременчука.

Зазначається, що чоловік поводився "зухвало і нахабно" і "штовхав співробітників поліції за одяг". На судове засідання він, до речі, теж не прийшов, тому розгляд справи проводився без його участі.

У суді повідомили, що стягнення з адміністративного провадження може бути накладено протягом трьох місяців з моменту вчинення порушення. Оскільки з того часу вже минуло понад пів року, то провадження ухвалили закрити.

Таким чином, порушник уникнув покарання. Втім, рішення суду ще може бути оскаржено протягом наступних десяти днів з моменту винесення ухвали.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі суд покарав багатодітну матір, яка недбало ставилася до виконання своїх батьківських зобов’язань. Жінка не любила прибиратися у квартирі, а її нащадки були змушені жити в антисанітарних умовах.