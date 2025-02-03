Дніпро переходить на екстрені відключення світла: що варто знати

Користувачів, у яких зараз є електроенергія, просять використовувати її максимально ощадно

У Дніпрі та області 3 лютого запровадили екстрені відключення електроенергії замість планових графіків. Енергетики закликають мешканців максимально економити електроенергію для стабілізації енергосистеми.

Наразі в місті та області призупинено дію планових графіків відключень, натомість застосовуються екстрені заходи з обмеження енергопостачання. Про це повідомляє ДТЕК "Дніпровські електромережі" та ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" у своєму Telegram-каналі.

За інформацією енергетиків, рішення про екстрені відключення ухвалено за наказом НЕК "Укренерго". Спочатку обмеження запровадив ДТЕК, а згодом до відключень долучилася й компанія "ЦЕК".

Енергетики наголошують, що подальший розвиток ситуації залежатиме від загального рівня споживання електроенергії та поточного стану енергомережі.

Актуальну інформацію про відключення споживачі можуть отримати через офіційні канали комунікації енергокомпаній. Для клієнтів ДТЕК працюють чат-боти у Viber та Telegram, а також офіційний сайт компанії. Користувачі послуг ЦЕК можуть відстежувати ситуацію на сайті підприємства або в офіційному Telegram-каналі.

За словами енергетиків, наразі критично важливо, щоб споживачі, які мають електропостачання, максимально обмежили використання електроенергії. Це допоможе якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у кількох регіонах України почали вводити аварійні графіки відключення світла. В ДТЕК повідомили, яка причина.