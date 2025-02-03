У кількох регіонах України почали вводити аварійні графіки відключення світла

В ДТЕК повідомили, яка причина

У понеділок, 3 лютого, у низці областей України почали вводити графіки аварійного відключення електроенергій. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію. Причиною є перенавантаження енергомережі.

Причиною є перенавантаження енергомережі. "Телеграф" розповість, де буде відсутня електроенергія.

Кіровоградська область

Про аварійні відключення повідомили у "Кіровоградобленерго". У регіоні з 08:30 починають діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Сумська область

У "Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго", із 08:30 у Сумській області діють для 1 та 2 черг.

"Черга при ГАВ відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за вашою адресою чи номером особового рахунку", — сказано у повідомленні.

Полтавська область

У "Полтаваобленерго" також повідомили про застосування аварійних графіків відключення електроенергії.

"В області застосовано ГАВ. Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ", — сказано у повідомленні.

Дніпропетровська область

Як повідомили в ДТЕК, у Дніпропетровській області сьогодні вранці теж було застосовано графіки аварійного відключення електроенергії.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували ракетну атаку на Україну. Ворог знову обстріляв енергетичну інфраструктуру, в деяких областях вводилися екстрені відключення світла.