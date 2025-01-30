Відключення світла введуть через похолодання? В "Укренерго" дали чітку відповідь

Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною

В "Укренерго" зробили заяву про те, що наразі прогнозів щодо обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням немає. Прогнозоване зниження температури не призведе до суттєвих проблем та необхідності вводити відключення.

Ця інформація була опублікована в Telegram-каналі "Укренерго". Там зазначили, що похолодання, яке очікується в Україні наступного тижня, не стане причиною введення графіків.

"Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують усі сценарії, у тому числі й на випадок різкого зниження температури повітря", — йдеться у повідомленні.

Також у компанії нагадали, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень було і залишається руйнація енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, за якої умови в Україні знову можуть запровадити відключення світла цієї зими. За його словами, лютий може бути складним. Проте енергетики мають досвід минулих років і розуміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.