В Україну вже скоро можуть повернутися відключення світла: коли та чому

Зараз над Алеутським мінімумом (найхолоднішою точкою Землі) формується антициклон з арктичним холодом, що насувається на Україну

Ця зима в Україні пройшла практично без відключень електроенергії, в тому числі завдяки теплій погоді. Однак незабаром ситуація може змінитися, оскільки в лютому очікується похолодання і стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову введені.

Про це "Телеграфу" сказав голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Він зазначив, що у столиці зараз настільки тепла погода, що посеред зими почали цвісти весняні рослини.

— Сьогодні у Києві розцвіла сакура – ​​причина тому: поновлення вегетації рослин унаслідок теплої зими з температурами вдень до +8 градусів С. Але, це – не випадковість, а закономірність тих процесів, які спостерігаються на нашій планеті. За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість знизилася в середньому на місяць. Це пов'язано з підвищенням концентрації парникових газів у атмосфері землі. Це послаблює активність антарктичних повітряних мас, які стають теплішими та повільнішими, — каже Ігнатьєв.

Співрозмовник наголосив, що зараз місяць, коли з Атлантики приходять теплі та помірно вологі циклони, які несуть тепло та тумани до нас узимку.

— Зараз така повітряна маса в центральній Європі змішалася із гарячим сухим повітрям із Сахари. Саме тому в Україні зараз так тепло та цвітуть сакури. І головне, ми заощаджуємо електроенергію і не маємо стабілізаційних обмежень споживачів — "відключень світла", — додає Ігнатьєв.

Він пояснив, що зараз над Алеутським мінімумом (найхолоднішою точкою Землі) формується антициклон з арктичним холодом, що насувається на Україну.

- З 5 лютого прогнозуються морози до -16 градусів. За даними метеорадару Ventusky, холодна погода може протриматись до 10 лютого на всій території України. І це означає, що середньодобові температури знизяться до – 10 градусів,

Низькі температури повітря, своєю чергою, призводять до дефіциту в енергосистемі.

— Нагадаю, що вже за останні 3 роки доведено в Україні: при зниженні середніх температур до -5 градусів в енергосистемі потенційно виникає дефіцит у пікові години (ранок та вечір) на рівні 2 ГВт годин. Поки що технічно цей дефіцит ми можемо покрити на рівні 2,1 ГВт годин, але за наявності цієї електроенергії у наших європейських сусідів, — розповідає співрозмовник.

Ігнатьєв підкреслив, що за середньодобових температур –10 градусів дефіцит у пікові години потенційно може становити до 4 ГВт години.

— Тому, ймовірно, це змусить диспетчера вводити ранкові та вечірні стабілізаційні відключення, — підсумував голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, за якої умови в Україні знову можуть запровадити відключення світла.