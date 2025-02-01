В семи областях ввели аварійні відключення світла
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Армія РФ б'є по енергетичних об'єктах
Зранку у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували ракетну атаку на Україну. Ворог знову обстрілює енергетичну інфраструктуру, в деяких областях введено екстрені відключення світла.
Як повідомляє Полтавська ОВА, зранку 1 лютого ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих немає. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас аварійні відключення в області не застосовано.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив у Facebook, що через атаку РФ оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження електроенергії. В "Укренерго" уточнили, що у зв'язку з ракетною атакою аварійні відключення застосовані у семи областях України.
Їх запроваджено у таких областях:
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській.
Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки масштабних обстрілів Одеси та Запоріжжя. В Одесі постраждали люди.