В семи областях ввели аварійні відключення світла

Армія РФ б'є по енергетичних об'єктах

Зранку у суботу, 1 лютого, росіяни влаштували ракетну атаку на Україну. Ворог знову обстрілює енергетичну інфраструктуру, в деяких областях введено екстрені відключення світла.

Як повідомляє Полтавська ОВА, зранку 1 лютого ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих немає. Проте є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі. Без світла залишилися 164 побутових та один юридичний споживачі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас аварійні відключення в області не застосовано.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив у Facebook, що через атаку РФ оператор системи передачі терміново застосовує превентивні заходи обмеження електроенергії. В "Укренерго" уточнили, що у зв'язку з ракетною атакою аварійні відключення застосовані у семи областях України.

Їх запроваджено у таких областях:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Кіровоградській.

Раніше "Телеграф" повідомляв про наслідки масштабних обстрілів Одеси та Запоріжжя. В Одесі постраждали люди.