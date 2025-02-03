Днепр переходит на экстренные отключения света: что стоит знать

Пользователей, у которых сейчас есть электроэнергия, просят использовать ее максимально экономно

В Днепре и области 3 февраля ввели экстренные отключения электроэнергии вместо плановых графиков. Энергетики призывают жителей максимально экономить электроэнергию для стабилизации энергосистемы.

В настоящее время в городе и области приостановлено действие плановых графиков отключений, а применяются экстренные меры по ограничению энергоснабжения. Об этом сообщает ДТЭК "Днепровские электросети" и ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" в своем Telegram-канале.

По информации энергетиков, решение об экстренных отключениях принято по приказу НЭК "Укрэнерго". Сначала ограничение ввел ДТЭК, а затем к отключениям присоединилась и компания "ЦЭК".

Энергетики отмечают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от общего уровня потребления электроэнергии и текущего состояния сети.

Актуальную информацию об отключении потребители могут получить через официальные каналы коммуникации энергокомпаний. Для клиентов ДТЭК работают чат-боты в Viber и Telegram, а также официальный сайт компании. Пользователи ЦЭК могут отслеживать ситуацию на сайте предприятия или в официальном Telegram-канале.

По словам энергетиков, критически важно, чтобы потребители, имеющие электроснабжение, максимально ограничили использование электроэнергии. Это поможет быстрее стабилизировать работу энергосистемы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в нескольких регионах Украины начали вводить аварийные графики отключения света. В ДТЭК сообщили, какая причина.