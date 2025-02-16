В Днепре разгорелся скандал из-за ночного визита ТЦК в квартиру: что известно (видео)

Правоохранителей "выперли" из квартиры, но у них есть своя версия событий

В Днепре работники ТЦК якобы ночью в сопровождении полиции могли зайти в квартиру. В то же время правоохранительные органы это отрицают.

О факте вероятного проникновения в квартиру сообщили местные телеграм-каналы. Там подписчики прислали видео, на котором видно, что в квартире находятся полицейские, а также человек в форме.

На видео также слышно, что женщина в ванной комнате, где вероятно мужчина кричит, чтобы те покинули территорию квартиры, ведь это частная собственность. Мужчины вышли, а квартиру закрыли.

Что говорят в полиции

В пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области прокомментировали инцидент. Там отметили, что информация о проникновении в квартиру представителей РТЦК в сопровождении полицейских не соответствует действительности.

В сообщении говорится, что около полуночи в Новокодакском районе патрульные остановили автомобиль ВАЗ, поскольку имели информацию о том, что за рулем может находиться лицо, причастное к совершению административного правонарушения. Как оказалось, мужчина за рулем не имел права управления, и вообще никогда не получал водительского удостоверения.

"Патрульные у него заметили признаки наркотического опьянения, впрочем, он отказался проходить медосмотр в установленном законом порядке. Патрульные составили на мужчину административные материалы по ч.3 ст.130 (Управление в состоянии опьянения дважды в течение года), ч.1 и ч.5 ст. выяснили, что гражданин находится в розыске по ст. 210 (Нарушение военнообязанных или призывников законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

По данным правоохранителей, мужчина согласился проехать в центр комплектования, однако попросил заехать домой в сопровождении полицейских и сотрудников ТЦК, чтобы, по его словам, передать жене ключи и забрать вещи. Сотрудники ТЦК обратились к полицейским с просьбой принять меры безопасности и сопроводить их к месту жительства мужчины.

"Когда гражданин прибыл домой, он не препятствовал полицейским и сотрудникам ТЦК зайти в квартиру, однако закрылся в одной из комнат и отказывался выходить. Патрульные и сотрудники РТЦК покинули квартиру. Сейчас мужчина находится в розыске", — подытожили в полиции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области осудили мужчину, который проигнорировал повестку.