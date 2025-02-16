Не только офисы: в Днепре студентам предлагают интересную работу с достойной зарплатой

На испытательный срок будут платить меньше

Студентам в наше время трудно найти работу, чтобы можно было ее совмещать с учебой. Однако в Днепре предлагают соискателям образования хорошую вакансию.

Компания по производству полиэтиленовой упаковки в поисках оператора экструзии. Об этом стало известно из объявления, размещенного на сайте по поиску работы.

Ищут мужчин от 18 до 30 лет. В обязанности будет входить: перемещение сырья со склада в экструдер, переработка сырья на гранулы, настройка экструдера.

Работать нужно сутки, а отдыхать три дня. Заработная плата – от 15 до 35 тысяч гривен. На испытательный срок будут платить меньше, а именно от 15 до 20 тысяч гривен.

Работа в дружественном коллективе с перспективами профессионального и финансового роста.

"Мы в поисках ответственного, коммуникабельного, желательно без вредных привычек", — говорится в тексте объявления.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине ищут пенсионера компаньона-помощника с хорошей оплатой и графиком. Зарплата зависит от количества дней и часов работы. Семье нужен человек для ухода за пожилой женщиной.