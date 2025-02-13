У Дніпрі масово відключили світло та воду: у чому причина і коли включать

Мешканці скаржаться, що їх не попередили про відключення заздалегідь

У четвер, 13 лютого, у Дніпрі без світла, води та опалення залишились мешканці багатьох вулиць. На житловому масиві Тополя та в Чечелівському районі води може не бути до завтра.

У місті тривають як планові, так і аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє Дніпровська міська рада. Також інформацію про відсутність води та електрики підтверджують "Телеграфу" місцеві мешканці.

Де немає води:

вся вулиця Надії Алексєєнко;

вулиці Полігонна, Архітектора Олега Петрова, Писаржевського та Юрія Горовця.

Де немає опалення:

вулиця Дмитра Скоробогатова, 5 (аварія);

вулиця Д. Галицького, 71, 73, 75 (ремонт).

Планові відключення світла триватимуть до 17:00 на вулицях:

Переможців (будинки 106, 108);

провулок Громадський;

проїзд Шаховий.

Корім того, за інформацією ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" через аварію світла також немає на вулицях Василя Сліпака, Дениса Котенка, Інженерній, Квартальній, Перемоги, проспекті Богдана Хмельницького, Киргизькій та інших. Детальний список:

Мешканці скаржаться, що їх не попередили про відключення заздалегідь. Аварійні бригади вже працюють над проблемами. Комунальники обіцяють відновити всі послуги одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі очікуються масштабні відключення електроенергії. За деякими адресами світла не буде з 9 ранку до 5 вечора.