Закрити вікна та двері: у Дніпрі фіксують високий рівень забруднення повітря (карта)

Показники досягають позначки 165 (червоний рівень)

У Дніпрі у вівторок, 18 лютого, значно погіршилася якість повітря. Показники скотилися до рівня "шкідливого" повітря.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа". Відповідну інформацію підтверджує екологічний бот для моніторингу якості повітря в усьому світі SaveEcoBot.

На карті зазначено, що в деяких місцях у місті показники досягають позначки 165, що за шкалою індексу якості повітря говорить про те, що це "червоний" рівень, тобто "нездорове" повітря.

Крім того, згідно з даними AccuWeather, у Дніпрі в цей день повітря "дуже шкідливе" і досягає позначки 202 за шкалою якості. Громадянам радять не виходити на вулицю, а також закрити усі вікна та двері.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 лютого рівень якості повітря у Києві було перевищено у сім разів. Як стало відомо, у місті значне погіршення якості повітря через підвищення концентрації завислих речовин, зокрема пилу. Причиною цього явища є маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск, що перешкоджають розсіянню шкідливих домішок.