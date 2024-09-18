В "Аврорі" продаються зошити з російськими алфавітом: як у компанії прокоментували скандал (відео)

Користувачі обурені ситуацією

У популярному магазині "Аврора" новий мовний скандал. Причиною цього стали зошити з російським алфавітом, який помітили користувачі мережі.

Про це стало відомо з відео у Тік-ток. Користувач показав, що у відділі канцелярії продають зошити з російським алфавітом.

На ньому помітно алфавіт трьома мовами, зокрема, українською, російською та англійською. Виробник популярна компанія ТОВ "Тетрада".

Вони виготовляють продукцію у Київській області, Фастівського району. Дата виробництва зошитів з алфавітом російської мови була ще у 2023 році.

Реакція "Аврори"

Офіційна сторінка магазину прокоментувала цю ситуацію. Там заявили, що інформацію передали у відповідний відділ і пообіцяли, що товар приберуть з усіх полиць магазинів.

Коментатори почали відповідати на це. більшість з них пише, що не треба прибирати товар якщо він комусь не подобається.

У коментарях під відео також знайшлась людина, яка нібито працює в популярному магазині "Аврора". Коментатор пише, що на складах і досі багато товару написані російською.

"Тому не переймайтесь та мовчки купуйте", — пише він.

Йому відповіли інші користувачі та написали, що в наш час це ненормально.

На момент публікації матеріалу "Телеграф" намагався поспілкуватись з працівниками магазину "Аврора" та ТОВ "Тетрада". Проте слухавку ніхто не підняв.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі стався мовний скандал із відомою блогеркою.