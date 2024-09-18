В "Аврорі" продаються зошити з російськими алфавітом: як у компанії прокоментували скандал (відео)
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Користувачі обурені ситуацією
У популярному магазині "Аврора" новий мовний скандал. Причиною цього стали зошити з російським алфавітом, який помітили користувачі мережі.
Про це стало відомо з відео у Тік-ток. Користувач показав, що у відділі канцелярії продають зошити з російським алфавітом.
На ньому помітно алфавіт трьома мовами, зокрема, українською, російською та англійською. Виробник популярна компанія ТОВ "Тетрада".
Вони виготовляють продукцію у Київській області, Фастівського району. Дата виробництва зошитів з алфавітом російської мови була ще у 2023 році.
Реакція "Аврори"
Офіційна сторінка магазину прокоментувала цю ситуацію. Там заявили, що інформацію передали у відповідний відділ і пообіцяли, що товар приберуть з усіх полиць магазинів.
Коментатори почали відповідати на це. більшість з них пише, що не треба прибирати товар якщо він комусь не подобається.
У коментарях під відео також знайшлась людина, яка нібито працює в популярному магазині "Аврора". Коментатор пише, що на складах і досі багато товару написані російською.
"Тому не переймайтесь та мовчки купуйте", — пише він.
Йому відповіли інші користувачі та написали, що в наш час це ненормально.
На момент публікації матеріалу "Телеграф" намагався поспілкуватись з працівниками магазину "Аврора" та ТОВ "Тетрада". Проте слухавку ніхто не підняв.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі стався мовний скандал із відомою блогеркою.