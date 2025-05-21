Як у вулику: тисячі бджіл атакували ринок у Дніпрі (відео)

Це зовсім природне явище

У Дніпрі на Курчатовський ринок налетіли тисячі бджіл. Комахи викликали паніку серед містян.

Відео з місця події швидко розлетілося місцевими телеграм-каналами. На кадрах видно, як великий рій комах кружляє над територією ринку.

Попри гучність інциденту, причина бджолиного "нападу" — природне явище, яке не є небезпечним. Ймовірно, це так зване роїння бджіл.

У соцмережах подія викликала жваве обговорення — користувачі жартують, що бджоли "бойові".

Що таке роїння

Роїння — це природний процес розмноження бджолиних сімей, під час якого частина бджіл разом із маткою залишає вулик у пошуках нового місця для поселення. У цей час вони збираються у великий рій, який тимчасово зависає на дереві, даху або іншому об’єкті.

Як зазначають бджолярі, комахи під час роїння не агресивні, бо не мають що захищати: у них ще немає ні вулика, ні розплоду. Вони просто шукають новий дім.

Такі рої можна спокійно зібрати у спеціальний ящик і переселити у новий вулик. Зазвичай цим займаються пасічники або служби з контролю над тваринами.

Раніше "Телеграф" писав, що на острові у Дніпрі знайшли лігво десятків вужів. На відео видно, як змії переплітаються між собою. Це характерно для цих плазунів у квітні-травні.