Как в улье: тысячи пчел атаковали рынок в Днепре (видео)

Это совершенно естественное явление

В Днепре на Курчатовский рынок налетели тысячи пчел. Насекомые вызвали панику среди горожан.

Видео с места происшествия быстро разлетелось по местным телеграм-каналам. На кадрах видно, как большой рой насекомых кружит над территорией рынка.

Несмотря на громкость инцидента, причина пчелиного "нападения" — естественное явление, которое неопасно. Вероятно, это так называемое роение пчел.

В соцсетях событие вызвало оживленное обсуждение — пользователи шутят, что пчелы "боевые".

Что такое роение

Роение – это естественный процесс размножения пчелиных семей, во время которого часть пчел вместе с маткой покидает улей в поисках нового места для поселения. В это время они собираются в большой рой, временно зависающий на дереве, крыше или другом объекте.

Как отмечают пчеловоды, насекомые во время роения неагрессивны, потому что нечего защищать: у них еще нет ни улья, ни расплода. Они просто ищут новый дом.

Такие рои можно спокойно собрать в специальный ящик и переселить в новый улей. Обычно этим занимаются пчеловоды или службы по контролю над животными.

Ранее "Телеграф" писал, что на острове в Днепре нашли логово десятков ужей. На видео видно, как змеи переплетаются между собой. Это характерно для этих пресмыкающихся в апреле-мае.