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Частина степу згоріла, а тварин вивозять до Росії: що зараз відбувається у заповіднику "Асканія-Нова"

Автор
Вікторія Козар
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"Асканія-Нова" на Херсонщині
"Асканія-Нова" на Херсонщині. Фото Колаж "Телеграфу"

Заповіднику загрожує знищення через окупантів

"Асканія-Нова" — популярний український степовий заповідник, який вважається найбільшим в Європі. Він розташований у Херсонській області і зараз перебуває в російській окупації. Через загарбників там гинуть тварини, а частина степу згоріла через пожежі.

"Телеграф" розкаже історію заповідника, які рослини і тварини водяться, а також що там відбувається зараз.

Історія "Асканії-Нової"

Заповідник заснував німецький барон і поміщик Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році. Він створив перший у світі екологічний заповідник, в якому об'єднав в одному місці ботанічний парк, сад і зоопарк. В останньому поміщик зосередив 58 видів тварин, яких налічувалось 2 тисячі та 154 види птахів.

"Асканія-Нова"
"Асканія-Нова" - унікальний заповідник у світі, фото УНІАН

Фальц-Фейн захистив від вимирання дикого коня Пржевальського. Він цікавився й біловезькими зубрами й докладав зусиль, аби зберегти цей вид тварин. Окрім цього, барон відкрив у заповіднику краєзнавчий музей та велику бібліотеку. Він значною мірою вплинув на те, аби врятувати рідкісні види тварин і поновити їх у природі.

"Асканія-Нова" історія
Фальц-Фейн намагався зберегти тварин у природі, фото Kirillovka

У Херсонському степу діяв повноцінний науковий інститут, де вивчали, як зберегти природу краю. Він мав назву Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" — Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства. У 30-х роках минулого століття більшість працівників арештували, а заповідник втратив свій статус.

У 1983 році заповідник отримав статус біосферного заповідника ЮНЕСКО, що зміцнило його юридично. У 1989 році "Асканія-Нова" стала самостійною держбюджетною установою. У 1998 році випустили монети присвячені 100-річчю заповідника.

Що можна побачити в "Асканії-Новій"

Заповідник складається з трьох масивів: Північний, Південний, Великий Чапельський під. Площа становить понад 33 гектари, з яких понад 11 є заповідною зоною. В "Асканії-Новій" налічується 478 видів вищих рослин. Окремі з них належать до Червоної книги України, зокрема карагана скіфська, ковила українська, ковила волосиста, тюльпан Шренка, тюльпан скіфський.

"Асканія-Нова" що відомо
У заповіднику є багато червонокнижних тварин, фото azov.ua

Вражає і різноманітність тваринного світу заповідника. Тут водиться 1155 видів членистоногих, 7 видів земноводних і плазунів (ящірка прудка, вуж звичайний) і 18 видів ссавців (заєць сірий, тхір степовий, куниця кам'яна). Окрім цього, можна побачити понад 270 видів птахів. У степовій зоні Херсонщини зустрічаються малий ховрашок, тушканчик великий, степовий байбак, заєць-русак, звичайна лисиця, степовий тхір, ласка.

"Асканія-Нова" тварини
"Асканія-Нова" є середовищем для рідкісних тварин, фото ua-city.com

Великий Чапельський під вважається унікальним місцем за рельєфом, яке періодично заповнюється талою водою. Тут ростуть гідрофіти — рослини, які частково занурені у воду а також рідкісний зіркоплідник частуховидний. Тут зареєстровані 368 видів квіткових рослин, з яких 8 — занесені до Червоної книги України. Тут живуть бізони, кінь Пржевальського, плямисті олені, муфлони, двогорбі верблюди.

"Асканія-Нова" рослиин
У заповіднику є безліч цікавих рослин, фото з мережі
"Асканія-Нова" що там можна побачити
У заповіднику живе багато унікальних тварин, фото azov.ua

Що зараз відбувається з "Асканією-Новою"

У перший день повномасштабного вторгнення росіяни окупували заповідник. До березня 2023 Україна продовжувала виплачувати зарплати робітникам, а працівники залишалися в окупації, аби доглядати за місцем. Однак після цього у заповіднику з'явилась окупаційна адміністрація.

У грудні 2023 року стало відомо про те, що росіяни вивезли із заповідника кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Ці тварини є червонокнижними, тож окупанти порушили одразу кілька міжнародних природоохоронних конвенцій.

У січні 2024 року у мережі з'явилися фото вбитих окупантами тварин, які могли мешкати на території "Асканії-Нової". Йдеться про застреленого самця благородного оленя, зайця-русака та фазана звичайного.

Що відбувається з "Асканією-Новою" після окупації
Схоже, росіяни вбивали тварин у "Асканії-Новій"

Згодом з'ясувалось, що у заповіднику зникла майже вся колекція кафрського буйвола. Причиною стало недбале ставлення росіян до тварин, які загинули через переохолодження. Також загинуло чимало сайгаків — степових ссавців з родини бикових.

До того ж через пожежі згоріла значна частина заповідного степу — понад 2 тисячі гектарів. А 20 особин тварин загарбники вивезли до Росії та тимчасово окупованого Криму. У травні 2025 року з'явилась інформацію, що частину тварин і наукових співробітників переведуть до Бородінської громади Болградського району. Для релокації виділять 70 гектарів землі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд зараз має містечко Поліське на Київщині. Раніше там розвивалась чорна металургія.

Теги:
#Заповідник #Асканія Нова #Херсонщина