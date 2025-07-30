Сараною українців не налякати: у мережі вже придумали як із неї приготувати паштет, снеки та не тільки

Комахи на вечерю: чи стане сарана "новим білком" у меню українців

Сарана атакувала Україну, однак її тут можуть з'їсти — в мережі з’явились рецепти, як готувати цю комаху. Сарана входить в раціон деяких народів Азії та Африки. Зокрема, там сарана є джерелом білка.

Першочергово потрібно, щоб сарана була зібрана в чистих районах, де немає промисловості та не використовуються пестициди, стверджує Світлана Горкава. Зазначено, що жінка працює кухарем в одній із гімназій столиці. Потім сарану потрібно промити кілька разів та видалити крила й ніжки. Вона також поділилась кількома рецептами.

Класична смажена сарана

Для неї потрібна свіжа чи сушена сарана, олія (можна використати арахісову), сіль та спеції за смаком. Сарану потрібно смажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії до 10 хвилин — вона має стати золотистою та хрусткою. Після цього дають спеції. Можна використовувати як снек під напої чи подавати з рисом.

Сарана на індійський манер

Потрібні: оброблена сарана, карі (заміняється кумином, куркумою та коріандром), часник, цибуля, імбир, помідори (томатна паста), олія. Цибулю, імбир, часник обсмажують, додають пасту карі або спеції, потім сарану та трохи води та томатів. Тушкують.

Грильована сарана на шпажках

Сарану маринують в суміші соєвого соусу, часнику, меду та чилі, надівають на шпажки та готують в грилі або духовці при 200 градусах 10-15 хвилин.

Також сарану можна проварити в кип'ятку кілька хвилин та висушити в духовці. Так вона зберігається на довго, але потрібно тримати в сухому місці.

Користувачка Тетяна Марченко пропонує трохи інший рецепт смаженої сарани з мережі. Після видалення крил та ніжок, сарану промивають. В розігріту на сковороді олію дають подрібнений часник, який смажать до золотистого кольору, потім дають сарану і смажать 10-15 хвилин до золотистого кольору. Зверху можна додати лимонний сік.

Сарана смажена, приклад ресторанної подачі / Nowness

Ольга Бойко пропонує спочатку обсмажити сарану в киплячій олії, а за 3 хвилини додати соєвий соус. Сарану радить викладати на рушник, щоб прибрати зайву олію.

Віктор Малей сумнівається, що смажена сарана приживеться в Україні через її вигляд, але паштет може "зайти".

Паштет із сарани

Потрібні 450 грамів сарани, цибулина, 2-3 зубчики часнику, 250 грамів арахісу, 200 грамів соняшникової олії, 50 грамів вершкового масла, сіль, перець, спеції. Сарану обсмажують з цибулею та часником до хрускоту, зливають олію, товчуть із арахісом та спеціями, потім додають вершкове масло та перемішують до однорідності. Через пару годин у холодильнику паштет буде готовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сарану вже зафіксували в західних областях України. Найімовірніше, її завезли фурами.