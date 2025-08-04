Нашествие саранчи продолжается. На Днепропетровщине целый рой атаковал еще один город (видео)
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Насекомые летают роем
Саранча уже появилась на Днепропетровщине. Насекомые атакуют Никополь.
Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Там показали видео с необычной ситуацией в городе.
На кадрах видно, как рой саранчи летает по городу, создавая настоящее природное явление, привлекшее внимание жителей. Зафиксировали насекомых у зеленых насаждений, где они активно распространяются по территории.
Нашествие саранчи — что известно
О нашествии насекомых сообщили в июле. Насекомые создают серьезную угрозу сельскому хозяйству и экосистеме региона.
Египетская саранча чрезвычайно всеядна и агрессивна и вот что она уничтожает:
Сельскохозяйственные культуры:
- Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза).
- Подсолнечник и другие масличные культуры.
- Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста).
- Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы).
Садовые и декоративные растения:
- Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни).
- Виноград.
- Декоративные цветы и кустарники.
- Газонная трава.
Дикая растительность:
- Степные травы.
- Камыш и водная растительность.
- Молодые побеги деревьев и кустарников.
- Практически любую зеленую массу.
"Телеграф" на карте показал, где заметили саранчу, которая атакует зеленые насаждения. Через несколько недель ее стало очень много. Вот как выглядит карта:
Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.
Этих насекомых так много, что из этого начали делать бизнес. К примеру продавать, как корм для животных. Другие даже предлагали блюда из этого насекомого.