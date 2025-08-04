Нашествие саранчи продолжается. На Днепропетровщине целый рой атаковал еще один город (видео)

Насекомые летают роем

Саранча уже появилась на Днепропетровщине. Насекомые атакуют Никополь.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы. Там показали видео с необычной ситуацией в городе.

На кадрах видно, как рой саранчи летает по городу, создавая настоящее природное явление, привлекшее внимание жителей. Зафиксировали насекомых у зеленых насаждений, где они активно распространяются по территории.

Нашествие саранчи — что известно

О нашествии насекомых сообщили в июле. Насекомые создают серьезную угрозу сельскому хозяйству и экосистеме региона.

Египетская саранча чрезвычайно всеядна и агрессивна и вот что она уничтожает:

Сельскохозяйственные культуры:

Зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза).

Подсолнечник и другие масличные культуры.

Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста).

Бахчевые (арбузы, дыни, тыквы).

Садовые и декоративные растения:

Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни).

Виноград.

Декоративные цветы и кустарники.

Газонная трава.

Дикая растительность:

Степные травы.

Камыш и водная растительность.

Молодые побеги деревьев и кустарников.

Практически любую зеленую массу.

"Телеграф" на карте показал, где заметили саранчу, которая атакует зеленые насаждения. Через несколько недель ее стало очень много. Вот как выглядит карта:

Деревья буквально облеплены насекомыми, создавая апокалиптическую картину. Особенно пострадали районы, прилегающие к Каховскому водохранилищу, где из-за обмеления создались идеальные условия для размножения этих вредителей.

Этих насекомых так много, что из этого начали делать бизнес. К примеру продавать, как корм для животных. Другие даже предлагали блюда из этого насекомого.