Сарана захоплює нові території України: в чому причина різкого збільшення комах

В зоні ризику опинилася й Дніпропетровщина

Масштабне нашестя сарани у Запорізькій області змусило фахівців стежити за ситуацією в сусідніх регіонах. На Дніпропетровщині також помітили збільшення кількості цих комах, хоча поки що не йдеться про масові рої.

У Держпродспоживслужбі підтвердили, що в Дніпропетровській області зараз проводиться обстеження територій у зв'язку з повідомленнями від мешканців. Про причини появи сарани в області розповів доцент ДНУ Віктор Бригадиренко в коментарі виданню "Наше місто".

За словами біолога, сарана завжди жила на території України і Дніпропетровщини зокрема. Ці комахи особливо люблять береги річок, де є багато трави та вологий ґрунт для відкладання яєць.

Найкращими місцями для життя сарани є береги на відстані 10-20 метрів від води. Тут комахи знаходять їжу — злаки та інші рослини, а також відкладають яйця у вологому ґрунті.

Сарана відкладає яйця

На Дніпропетровщині живуть десятки видів сарани, але найнебезпечнішою є перелітна сарана, яка може створювати величезні зграї. Є ще італійський прус, але він удвічі менший і ніколи не утворює зграй у мільйони особин.

Чому після дощового літа сарани стає більше

Кількість сарани залежить від погодних умов у різні сезон, каже фахівець. Якщо літо посушливе, самки відкладають яйця близько до води. Коли восени та взимку йдуть сильні дощі, більшість кладок гине під водою — виживає лише 1% яєць.

У посушливе літо самки відкладають яйця близько до води

З 500 яєць навесні з'являється тільки 5 личинок. До осені залишається лише пара комах — самець і самка. Але якщо наступне літо буде дощовим, самки відкладуть яйця далеко від води. Тоді виживе вже 50% потомства замість 1%. Кількість сарани зросте у 50 разів за один сезон.

Хто зупиняє сарану в природі

Головними ворогами сарани є жуки-наривники з роду мілабріс, які поїдають її яйця, розповідає Віктор Бригадиренко. Ці жуки регулюють кількість сарани в природі — чим більше жуків, тим менше шансів у сарани розмножитися масово.

Жуки харчуються яйцями різних видів сарани. На одному квадратному метрі поля зазвичай живе кілька таких жуків. У місцях, де їх достатньо, масове розмноження сарани неможливе. Експерт вважає, що люди недооцінюють роль цих корисних комах у боротьбі зі шкідниками.

Дніпропетровська область входить до списку регіонів, які можуть опинитися під загрозою поширення сарани через географічне розташування та кліматичні умови. Поки що це лише поодинокі випадки, але фахівці продовжують моніторити ситуацію.

Де вже бачили сарану

Нагадаємо, ми уже повідомляли, що сарана лютує не лише на Запоріжжі. Небезпечних комах помітили й в інших областях України. Ми розповідали, в яких саме.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі біля моря помітили гігантську сарану. Її розміри вражають.